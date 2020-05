Da ViviBorghetto consulenze gratuite ai commercianti su ampliamento del suolo pubblico

Il presidente dell’associazione Vivi Borghetto Massimo Muriella ha uno studio tecnico, "Mercurio e Muriella" sito in Borghetto Santo Spirito in corso Europa 143r, e, dopo una riunione con il direttivo dell'associazione, ha deciso di rendersi disponibile per tutte le imprese di pubblico esercizio della cittadina offrendosi gratuitamente per predisporre le pratiche di ampliamento di occupazione del suolo pubblico come previsto dall’articolo 181 del Decreto Legge 34/2020.