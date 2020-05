Area di crisi complessa, il PD annuncia: "Altri 12 milioni di euro in arrivo da Roma"

Altri 12 milioni di euro in arrivo a Savona per il rifinanziamento dell'Area di crisi complessa. Con il via libera della X Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo del Senato, la maggioranza di Governo stanzia nuove risorse per rilanciare il savonese e la Val Bormida. Un'altra promessa mantenuta, che in questo momento di grave crisi economica accentuata dall'epidemia Covid-19, rappresenta senza dubbio un intervento fondamentale per il rilancio del tessuto sociale ed economico savonese.