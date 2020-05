Lega albenganese e finalese: "Riattivare Pronto soccorso ad Albenga"

“La Lega dei comprensori dell’Albenganese e del Finalese fa appello a Regione Liguria e ad Alisa ad attivarsi affinché sia predisposta la riattivazione del Pronto soccorso all’ospedale di Santa Maria di Misericordia ad Albenga, dopo la sospensione delle attività causa Covid". Lo dichiarano gli esponenti della Lega dei comprensori dell’albenganese e del finalese.

"Ora che la curva epidemiologica sta continuando a scendere, così come il numero dei positivi e dei ricoverati in provincia, chiediamo che, per evitare sovraffollamenti e iperafflusso nel Pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, venga ripristinato il presidio per le emergenze ad Albenga" concludono.