Savona, cancellazione della fiera di Santa Rita, assessore Zunato: “Ho deciso di acquistare tutte le rose"

Scrive l'assessore Maria Zunato, sottoscritta anche dal vicesindaco Massimo Arecco e dall'assessore Roberto Levrero: "Durante la recente giunta, con grande rammarico, ho contribuito, con il mio voto, a deliberare l'annullamento della tradizionale Fiera di Santa Rita, prevista per il 22 maggio 2020: la manifestazione non potrà svolgersi, per problemi legati all'applicazione delle misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19.

"La fredda logica dei numeri, dei decreti, delle paure generate dalla pandemia mi hanno obbligato a condividere una decisione sofferta, nella consapevolezza, però, che dietro ad un'ordinanza, ci sono famiglie, imprenditori, commercianti, vite, storie. Proprio per questo, dal punto di vista umano, ho deciso di prendere una decisione importante, simbolica, ma forte: ho deciso di acquistare tutte le rose che non sarebbero più state vendute durante la fiera. E' inutile fingere di dispiacersi, stracciarsi le vesti, solidarizzare (solo) a parole, senza che alle vuote intenzioni corrispondano fatti concreti. E' un piccolo gesto? Non lo so. Io ascolto la mia coscienza e non mi sono mai tirata indietro quando qualcuno mi ha chiesto un aiuto" ha spiegato l'assessore al commercio.