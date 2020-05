"A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi 'Essere felice'. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io risposi che loro non avevano capito la vita".

Lo dice il biker varazzino Vanni Oddera, che anche in tempo di Covid-19 non ha fatto mancare il suo sostegno ai meno fortunati con una formula di terapia "alternativa": "In poco più di tre settimane la mototerapia 'take away' ha portato il sorriso a 170 bimbi e le loro famiglie. Ma questo è solo l’inizio!".