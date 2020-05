Campagna Amica: a Bordighera riprende l’appuntamento settimanale con la qualità a km0

Dopo il lungo periodo di lockdown, da questo sabato i prodotti Made in Liguria frutto del lavoro degli agricoltori della Coldiretti, tornano protagonisti a Bordighera, al mercato di Campagna Amica di Parco Hotel (via I Maggio): è tutto pronto per la ripartenza nel segno della qualità a km0 e nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio.

È quanto afferma Coldiretti Imperia, a seguito del nullaosta del Comune di Bordighera per il mercato Campagna Amica che si svolge, ogni sabato, nel cuore della città, in modo da permettere agli agricoltori locali di raggiungere i cittadini con le eccellenze del territorio, facendo scrupolosamente attenzione a tutte le precauzioni dettate dall’emergenza Coronavirus (ingresso contingentato, obbligo di mascherine e distanziamento sociale). Al mercato di Campagna Amica, che non è solo un luogo di acquisto ma un momento di conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue imprese, è possibile scegliere tra una ricca gamma di prodotti genuini e garantiti: frutta e verdura freschi di stagione, olio e olive taggiasche, vino, peperoncini, piante aromatiche, formaggi, carne, uova, miele e lavanda, il tutto interamente a km0.

“Le nostre imprese sono pronte a ripartire – affermano il Presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso – dopo un periodo non semplice, dove comunque sono state in grado di reagire mettendo in campo tutto il proprio spirito imprenditoriale mantenendo attivo il servizio alla cittadinanza, attraverso le consegne a domicilio di prodotti locali freschi di stagione. Ora si torna in piazza a pieno regime per soddisfare tutti coloro che, ormai da anni, scelgono di fare la spesa nei nostri mercati. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che dopo i sopralluoghi effettuati, nell’ambito dei quali è stato apprezzato e accolto favorevolmente il nostro protocollo di autoregolamentazione con le misure di sicurezza e prevenzione del contagio ha concesso la riapertura. Si invitano i consumatori che si recheranno di nuovo a fare acquisti nei nostri mercati a rispettare le norme relative al divieto di assembramenti ed al mantenimento della distanza minima di un metro tra le persone, indossando la mascherina e guanti monouso ed attenersi alle istruzioni che regolamentano l’accesso”.