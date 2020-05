Ortovero, incidente lungo la Sp 21: motociclista in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale nel pomeriggio odierno sulla Sp 21, nel territorio comunale di Ortovero. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17.45 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto una moto con a bordo il solo conducente finita (per cause ancora da accertare) prima contro un palo e poi lungo la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria (croce bianca di Albenga) e l'automedica del 118.

Il motociclista (un uomo di 43 anni) è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: nella caduta ha riportato fratture ad un braccio e ad una gamba ma, sempre secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.