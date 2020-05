Terzo appuntamento con #Immaginafamiglie: giovedì 28 maggio si parlerà di "Dono e Internet al tempo del Coronavirus"

Terzo appuntamento per la serie di conferenze online, ideata dall'Associazione Immaginafamiglie APS-ETS, dal titolo: “Restiamo insieme in una piazza virtuale - Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni libri” per affrontare in modo costruttivo e creativo l'attualità del periodo così particolare che stiamo vivendo.

Giovedì 28 alle ore 21, collegandovi tramite piattaforma zoom, potrete seguire l'incontro “Dono e Internet al tempo del Coronavirus”.

Relatrice sarà Anna Cossetta: dottore di ricerca in Metodologia delle scienze umane, ha insegnato Sociologia dei Processi economici ed Economia e politica dello sviluppo presso l’Università di Genova. Attualmente è direttore della Fondazione Agostino De Mari di Savona. La Prof.ssa Cossetta è autrice di oltre quaranta pubblicazioni scientifiche relative ai temi dell’innovazione sociale, della cooperazione allo sviluppo, del volontariato e dei metodi di ricerca online. Dialogherà con la relatrice Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore famigliare.