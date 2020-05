Emergenza Coronavirus: in Liguria bisogna aumentare il numero dei test, chiesti 500 in più all'ASL 2 savonese

“Bisogna aumentare 7/8mila test a settimana”. E’ quanto annunciato da Sonia Viale, assessore regionale alla sanità, nell’ambito del consueto punto stampa di Regione Liguria sull’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda la provincia di Savona, all’ASL 2 è stato chiesto di aggiungere ulteriori 500 test in più rispetto alla quota attuale settimanale. Discorso analogo anche nelle altre aziende sanitarie liguri: l’ASL 1, dovrà aumentare a 1000 test; l’ASL 3 e l’ASL 4, a 4/ 5mila test alla settimana in più; l’ASL 5 1500 test in più.

“Questo è un’obiettivo di sistema alla nostra portata grazie anche all’arrivo di nuove apparecchiature” - ha sottolineato l’assessore Viale. La necessità di procedere a un aumento dei test, è emersa nell’ambito di un importante incontro avuto con tutti i responsabili dei laboratori di regione Liguria, con il prof. Icardi. “Si è fatto il punto sul numero dei tamponi che vengono effettuati, sullo stato delle varie apparecchiature, quelle esistenti e quelle che arriveranno e sono stati posti degli obiettivi di sistema” - precisa l'assessore Viale.

“Bisogna aumentare tamponi per personale sanitario delle RSA, 1000 test a settimana in più. L’implementazione della capacità per tracciamento dei contatti, ossia implementare l’effettuazione dei tamponi sul territorio, un aumento progressivo dai 3 ai 4mila test a settimana. Quello che è frutto di un accordo tra Regione e Camere di Commercio, i test sierologici che comporteranno in caso di positività, l’effettuazione del test molecolare e su questo si prevede aumento di 1000 test a settimana. I vari test che devono essere effettuati con un margine di miglioramento e aumento, di circa 2000. - conclude l’assessore Viale - Bisogna aumentare 7 / 8mila test a settimana”.

La diretta di Regione Liguria: