Inchiesta sulla corruzione all'obitorio del Santa Corona, Carlo Quaranta chiede la scarcerazione al Riesame

Marco Bosio, legale di Carlo Quaranta arrestato nell'inchiesta relativa alla presunta corruzione all'obitorio del Santa Corona, ha presentato ricorso al Tribunale del riesame per la sostituzione della misura del carcere. Il Tdl entro la prossima settimana si esprimerà sulla richiesta. Prosegue così l’operazione della Guardia di Finanza di Finale Ligure, coordinata dal pm Claudio Martini, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Vincenzo Brancati, dipendente della cooperativa sociale Mar.Ris di Genova, che ha in gestione la camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A finire in manette anche Fabio De Giovanni, titolari della filiale di Borghetto Santo Spirito dell'agenzia Pompe Funebri Liguri. Le accuse mosse nei confronti dei tre indagati sono a vario titolo quelle di concorso in corruzione di incaricato di pubblico servizio.

Nello specifico, secondo gli inquirenti, il dipendente in cambio di favori di vario genere, avrebbe rivelato agli addetti delle agenzie di pompe funebri informazioni sui decessi che si registravano sul territorio e parallelamente delle salme custodite presso l’obitorio.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Carlo Quaranta si era avvalso della facoltà di non rispondere, invece Fabio De Giovanni e Vincenzo Brancati hanno risposto alle domande del Gip Fiorenza Giorgi fornendo versioni dei fatti che hanno confermato quanto ipotizzato nelle indagini.

Nel mirino degli inquirenti, inoltre, ci sono anche altre tre persone: una in servizio per la cooperativa sociale che gestisce la camera ardente dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il prete della cappella del nosocomio pietrese Don Carmelo Galeone e Giovanni Quaranta, padre del titolare dell'agenzia pietrese.