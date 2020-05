I lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura annunciano la mobilitazione permanente in Liguria: sabato 30 maggio presidio di protesta in piazza De Ferrari

"Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura italiana, riuniti in un Coordinamento nazionale di realtà, collettivi e movimenti autonomi indipendenti, che si riconoscono negli art. 4, 9 e 33 della Costituzione Italiana, nella cultura etica del lavoro, nei suoi doveri e nei suoi diritti. Ma siamo anche tutte le cittadine e i cittadini che hanno fame di cultura!", comincia così il comunicato stampa con cui i lavoratori di cultura e spettacolo liguri annunciano una mobilitazione permanente del comparto, per sollecitar le istituzioni a prendersi maggiormente cura del settore, fra i più provati dall'emergenza coronavirus in tutto il paese.

I lavoratori chiedono "Un reddito di continuità che traghetti il comparto culturale fino alla ripresa piena dei singoli settori e ne tuteli e garantisca l’esistenza, salvaguardando i rapporti di lavoro in atto, anche attraverso incontri politici e tecnici, quindi alla presenza di ministeri e INPS". Il documento sottolinea poi un'altro punto fondamentale, la necessità di avviare un confronto sulle condizioni della riapertura: "Un tavolo di confronto tecnico-istituzionale immediato sulla riapertura, fra lavoratrici, lavoratori, sindacati, governo e istituzioni, che abbia come priorità: salute per lavoratori, lavoratrici e pubblico; protocolli di sicurezza; finanziamenti pubblici; strumenti di riforma, sia per la ripartenza in presenza, che per una virtualità sostenibile e democratica".

La protesta dei lavoratori arriverà in molte pizze del paese sabato 30 maggio, e anche Genova sarà protagonista della mobilitazione, con un presidio in piazza De Ferrari dalle ore 17.00.