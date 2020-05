Doppio principio di annegamento alla spiaggia libera del Castelletto a Finale - AGGIORNAMENTI IN CORSO

Doppio principio di annegamento nella spiaggia libera detta "del Castelletto" a Finale Ligure.

Per circostanze ancora da chiarire, due fratelli sono caduti in acqua. Uno dei due sembrerebbe in condizioni più gravi dell'altro. Tempestivo l'intervento dei soccorsi che hanno coinvolto la Capitaneria di Porto, una squadra dei Vigili del fuoco di Finale e diversi veicoli della Croce Bianca Finalmarina.

I due fratelli sono stati trasportati d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno facendo chiarezza sui contorni della vicenda.