Savona, Di Padova e Battaglia (Pd): "Investire sulle persone e sulle imprese in difficoltà per alimentare la ripresa"

"Da anni facciamo proposte con una continua azione di stimolo e di pressing verso l'amministrazione, senza strillare ma facendo proposte concrete per andare incontro a famiglie, commercianti ed imprese. Ci sono tantissime imprese e attività che stanno facendo in queste ore i conti con la peggiore crisi dal dopoguerra, e lo stanno facendo già in condizioni precarie. Ci sono moltissime famiglie che stanno scivolando nella soglia della povertà. Questi interventi del Governo sono ottimi perchè consentono ai Comuni di liberare risorse importanti per affrontare questa fase ma anche per investire sul futuro delle città". Così Elisa Di Padova e Cristina Battaglia, consiglieri comunali savonesi del Gruppo Pd nonché membri della 1 Commissione.

"Bene che l'Assessore abbia accolto la proposta di fare una discussione vera e condivisa, politica, su come allocare queste risorse 1.258.000 € solo per il 2020 e risorse aggiuntive anche per gli anni successivi - proseguono dal Pd savonese - Ma oltre alle risorse liberate dalla rinegoziazione è ora fondamentale mettere in fila i risparmi del Comune di Savona nella fase del lockdown e il recupero dei mancati introiti causati dal Covid che il Decreto prevede. Con questo saldo sarà indispensabile e non più rinviabile, articolare la scelta politica sull'allocazione di queste risorse investendo sui nostri cittadini,sulle loro attività e sulle loro famiglie"