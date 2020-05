Savona, l'assessore Zunato: "Nel flashmob silenzioso in piazza Sisto l'urlo della crisi"

Ha partecipato anche l'assessore allo Sviluppo Economico del comune di Savona Maria Zunato al flashmob, in piazza Sisto, organizzato nella giornata di ieri dal presidente Silb Fabrizio Fasciolo ed a cui hanno aderito anche Ascom, Fipe, Fida, Federmoda, Fiva e Fimaa.

"Partecipare è stato fisiologico - commenta l'assessore Zunato - quale rappresentante istituzionale dello sviluppo economico del nostro territorio, mi sento in prima persona parte lesa: continuano a parlare di emergenza, di guerra, ma i provvedimenti adottati son lenti, lacunosi, disorganici, assolutamente scevri di una programmazione d'insieme".

"Al Governo stanno lavorando con una ratio simile ad una lotteria: si lancia un'idea, si proclama, se poi non va bene si ritenta, ma il mondo economico ha bisogno di serietà e sollecitudine, di pragmatismo e cognizione di causa, mentre a Roma hanno dimostrato, con le ultime sparate di non aver mai letto neppure il TULPS!" afferma duramente l'assessore Zunato.

"Da tempo in vista della fase 2, sia come comune, sia come parte dell'ANCI, avevamo organizzato tavoli di lavoro in sinergia con tutti gli operatori economici, proprio al fine di proporre modalità e tempistiche funzionali alla ripartenza delle varie categorie, ma è chiaro che di quanto sottoposto al Governo non sia stato adottato nulla. Il fatto è stigmatizzabile perché in questo modo si fa morire l'Italia, quanto ancora debbono sopportare i nostri cittadini? Incertezza sulle infrastrutture, zone colpite da calamità ed ora una crisi che erroneamente si attribuisce al covid 19, ma che invece dev'essere imputata alla totale inettitudine ed insipienza di questo raffazzonato Governo" conclude l'assessore Zunato.