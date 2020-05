Spostamenti tra Regioni, il sindaco di Milano Sala ringrazia Toti: "Ci accoglieranno a braccia aperte"

"Alcuni presidenti di Regione, come Toti per la Liguria dice che accoglierà a braccia aperte i milanesi, altri, non li cito, dicono 'magari fanno una patente di immunità'. Parlo da cittadino, io quando poi deciderò dove andare per un weekend e una vacanza me ne ricorderò".

Questo il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala che con il suo intervento ha ringraziato il governatore ligure e ha bacchettato gli altri presidenti regionali.

"Dal 3 di giugno anche noi potremo lasciare la nostra Regione? Ne abbiamo necessità e voglia per andare a trovare un parente, andare al mare e in montagna" continua il primo cittadino milanese - Non ce lo devono dire il giorno prima, vogliamo capire in base a che parametri verrà presa questa decisione. Considereranno le aree Covid zero, i numeri di tamponi fatti, i numeri delle persone in terapia intensiva? Chiedo che sia giusto dare questo tipo di informazione, qualcuno deciderà e noi applicheremo. L'essere partecipi è fondamentale".

"Illustre Presidente Solinas, rispondo con educazione a quanto da lei affermato. Ho parlato a titolo personale, ma non tiro proprio indietro la mano: io non andrei in vacanza laddove fosse richiesto un test di negatività al virus. A parte il fatto che non è così semplice disporre di questi test, penso sia sbagliato discriminare gli italiani per regioni di appartenenza. Milano e la Lombardia saranno sempre terre di libertà e di accoglienza. Ci aspettiamo lo stesso dal resto del Paese" ha poi concluso con un altro post su Facebook rispondendo agli attacchi del presidente della regione Sardegna.