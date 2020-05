Vaccarezza ricorda la strage di via dei Georgofili: "Abbiamo bisogno di legalità"

"Firenze, 27 maggio 1993. È da poco passata l'una del mattino in Via dei Georgofili, quando un boato sconvolge il centro storico della città. L’esplosione distrugge la Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili.Sotto le sue macerie muoiono la custode dell'Accademia, Angelamaria Fiume in Nencioni, e i componenti della sua famiglia: il marito Fabrizio e le figlie Nadia 9 anni e Caterina, 50 giorni. Si incendia inoltre un edificio di Via dei Georgofili e tra le fiamme muore uno studente di 22 anni, Dario Capolicchio. Trentotto feriti, innumerevoli le ricadute agli edifici artistici e religiosi circostanti: la Chiesa di S. Stefano e Cecilia e il complesso artistico monumentale della Galleria degli Uffizi. Dipinti di grande valore completamente distrutti mentre il 25% delle opere presenti in Galleria danneggiate gravemente".

A ricordare l'avvenuto è il capogruppo in consiglioregionale di "Cambiamo!", Angelo Vaccarezza, che poi continua: "In quell’anno altri ordigni esplosero a Roma e Milano. Preciso il disegno criminale alle spalle: destabilizzare il funzionamento delle istituzioni democratiche e la vita civile del paese. Grazie all’impegno di Gabriele Chelazzi e Pier Luigi Vigna, i magistrati che seguirono l'inchiesta - ricorda il consigliere regionale - emerse con chiarezza la matrice mafiosa della strage, attuata con la precisa volontà di condizionare la vita politica strappando situazioni di favore per i boss detenuti nelle carceri di massima sicurezza".