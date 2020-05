Borgio Verezzi, lavori di adeguamento alle scuole in vista del nuovo anno scolastico

La scuola di Borgio Verezzi, facendo riferimento alle nuove iscrizione, per il prossimo anno scolastico avrà una classe in più. In base anche a queste esigenze, l’amministrazione comunale nell’intento di migliorare la qualità della scuola interverrà su efficientamento energetico, sicurezza ambientale, nuove aule di supporto e relativi servizi.

Da settembre la mensa attuale diventerà provvisoriamente un’aula, per poi tornare mensa al termine dei lavori di ampliamento. Il servizio mensa, come da accordi con l’istituto suore S. Sacramento, si svolgerà, fino al termine dei lavori, presso il refettorio di villa Zaveria, che dista circa 100 m. dall’edificio scolastico; inoltre gli alunni potranno utilizzare, sempre presso l’istituto, altri due ampi spazi per le attività didattiche.

Per settembre lo spazio spogliatoio (palestra) verrà raddoppiato con la sistemazione a tale scopo del soppalco. Verranno anche effettuati altri interventi di miglioramento (installazione paraspigoli, apertura/chiusura automatica finestre)

Nel frattempo verranno posizionate nello spazio retrostante l’edificio scolastico, in materiale prefabbricato, due aule con sei servizi igienici e un bagno per disabili. Saranno realizzate nel primo trimestre del 2021. Potranno essere utilizzate, nel breve per compensare gli spazi sacrificati per i lavori, in seguito per le esigenze della scuola.

Il progetto di efficientamento energetico e sicurezza ambientale (finanziato dal Ministero) prevede i seguenti passaggi: entro il 6 maggio 2021 (fonte Gazzetta Ufficiale) va finalizzato tutto il percorso amministrativo per iniziare i lavori. I lavori secondo logica inizieranno a giugno 2021, a scuole chiuse. La parte relativa alla sicurezza, essendo la più impattante, va realizzata nel periodo estivo, mentre quella relativa all’efficientamento energetico, compatibile con le attività scolastiche, va terminata entro il 2021.