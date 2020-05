Borgio Verezzi riparte dai giovani. Il sindaco Dacquino: "Scuola significa futuro e comunità"

Come già annunciato su Savonanews, le scuole di Borgio Verezzi saluteranno il prossimo anno scolastico con un importante progetto di efficientamento energetico e di ottimizzazione degli spazi, anche alla luce delle esperienze affrontate durante l’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’intera operazione, voluta e coordinata dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Brunella Marmetto, vi rinviamo al servizio di questa mattina (leggi QUI).

Soddisfazione è espressa dalla preside, prof. Giuseppina Manno, che ci racconta: “Siamo contenti della risposta rapida e concreta avuta dall’amministrazione comunale. Sono richieste che avevamo già presentato prima di quel fenomeno imprevedibile che è stato il Coronavirus ma che, alla luce della rinnovata esigenza di disporre di spazi più vasti, sono diventate ancora più attuali. Riteniamo che questa riorganizzazione consentirà una più pratica didattica di tipo pratico e laboratoriale”.

Parole di entusiasmo anche da parte del sindaco Renato Dacquino, il quale sottolinea come “scuola” sia sinonimo di “comunità” e di “futuro”. Spiega Dacquino: “Parlare in questi giorni di migliorare il presente e di progettare il futuro è molto bello; farlo per la nostra scuola, per i nostri ragazzi, è un vero privilegio. Il progetto, già di per sé bello, diventa ancora più interessante se poi consideriamo che le interazioni tra scuola e comunità sono tante: a cominciare dal teatro, uno dei capisaldi della cultura a Borgio Verezzi, grazie alle sinergie con la Compagnia del Barone Rampante; la tutela della tradizione enogastronomica avvicinando i nostri ragazzi alla cucina; la cultura della tutela e dell’amore per l’ambiente attraverso le visite alle Grotte e ai sentieri; l’insegnamento dell’educazione civica, per rendere i nostri giovani dei validi cittadini di domani attraverso le attività condotte dalla Polizia municipale su temi come il traffico e la sicurezza. E tanto altro ancora per formare una vera comunità di apprendimento, tra tradizione e innovazione”.

Cultura e apprendimento non hanno età. E infatti, per una singolare coincidenza, mentre parliamo di scuole il sindaco Renato Dacquino si accinge a incontrare una rappresentanza del neo-insediato direttivo dell’Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure (delle elezioni del direttivo Unitre avevamo parlato QUI).

Commenta il primo cittadino: “Un’altra dimostrazione dell’importanza che ha la forza delle idee nella nostra comunità. L’Unitre da sempre offre una ricca scelta di argomenti per una cultura che è apertura mentale a 360° senza compartimenti stagni. E il fatto che in un Comune da oltre duemila abitanti come il nostro ci sia una rotazione media annua di circa 200 iscritti vuol dire che un 10% della nostra cittadinanza si sente in qualche modo legato all’Unitre”.

Concludiamo con la videointervista a Pier Luigi Ferro, assessore alla pubblica istruzione, che ci illustra il progetto legato alle scuole cittadine: