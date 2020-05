Savona, da inizio giugno riaprono le aree gioco per bambini

"Stiamo lavorando alla sistemazione del verde nelle aree gioco e alla loro pulizia, che sarà poi quotidiana, stiamo intanto predisponendo la cartellonistica per poi poterle riaprire gradualmente tutte".

Lo ha annunciato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che è in attesa delle linee guida nazionali e regionali.

"Ci scusiamo per il ritardo dovuto anche alla mancanza, contestuale all'ordine di apertura da parte di Governo e Regione, delle linee guida su come igienizzare e con quale frequenza i giochi oltre alle indicazioni di quale tipologia di cartelli informativi posizionare e alle risorse per farlo. Da inizio giugno le prime aperture in sicurezza per i bambini" specifica la prima cittadina.