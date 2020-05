Spiagge libere, incontro Autorità Portuale/sindaci Albissola, Savona e Vado. Giuliano: "Non bastano solo i cartelli"

" Abbiamo chiesto ad Autorità Portuale come intende organizzare le sue spiagge libere e ci hanno risposto che metteranno solo dei cartelli ". Insoddisfazione nelle parole del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano dopo l'incontro che si è svolto oggi insieme ai sindaci di Savona Ilaria Caprioglio e di Albissola Marina Gianluca Nasuti per fare il punto sulle spiagge libere gestite nei tre comuni da Autorità di Sistema Portuale.

"Siamo insoddisfatti perché non è sufficiente a gestire le spiagge ma ne prendiamo atto. Non hanno ancora organizzato niente e siamo con le mani legate perché sono loro che devono mettere in atto le modalità di gestione" ha proseguito la prima cittadina vadese.