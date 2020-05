I floricoltori si mobilitano per la Croce Bianca di Albenga

Si chiama "Il Grande Cuore dei floricoltori di Albenga" la raccolta fondi in programma in piazza IV Novembre per sabato 30 maggio dalle ore 10,00 alle 19,00, nel pieno centro ingauno, all'ombra delle antiche torri.

Le Aziende Agricole Ingaune Pastor Luigi s.s., San Giorgio di Poggi Roberto, Valgiraldo Giulio,C&G Floricolture di Calleri Gerolamo e Claudio, Barone Luigi, Floricola Alberto, Gollo Mauro, RB Plant, Oroflor di Luca Viglino, Vigo Gerolamo, l'Ortofrutticola e la Fitimex, riconoscenti per lo straordinario impegno dei militi volontari durante l'emergenza Covid, che li ha visti in prima linea, rischiando anche per la propria salute, offrono i loro prodotti per una raccolta fondi a favore della P.A. Croce Bianca di Albenga.

L'evento è stato reso noto anche attraverso un massiccio "tam tam" fatto di passaparola e inviti su Facebook.