Coronavirus: calano sempre i contagi in tutta la Regione, stabili le terapie intensive

Calano anche oggi i contagiati nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 129 unità assestandosi a un totale di 3.233 casi. Sono 7 i deceduti in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.450 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore nella nostra provincia, così come nella ASL 1, ASL 4, ASL 5 e presso l'ospedale Galliera. Invece si sono registrati tre decessi presso Villa Scassi e uno al policlinico San Martino, nel genovese. Nello specifico si tratta di uomo di 53 anni e uno di 63 anni, entrambi ricoverati in Rianimazione, e un uomo di 89 anni ricoverato nel reparto di Medicina. L’infezione da covid-19 è stata ritenuto concausa dei decessi. Al San Martino invece è morta una paziente residente a Genova di 75 anni, che era ricoverata presso l’osservazione breve intensiva del pronto soccorso.

Gli ospedalizzati sono 205 (-6), 13 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.090 (meno 15 rispetto a ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 102.173 (1.548 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 396

Savona 526

Genova 2.214

La Spezia 94

In fase di verifica 3

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 38 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 - 43 (2 in terapia intensiva) -5

San Martino - 23 (3 in terapia intensiva) +1

Galliera - 39 (nessuno in terapia intensiva) +4

Gaslini - 2 (0) -1

Asl 3 - 31 (4 in terapia intensiva) -2

Asl 4 - 11 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 5 - 18 (nessuno in terapia intensiva) -4

Sono 789 i soggetti in isolamento domiciliare (-154). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.239 (+22), mentre i guariti con due test negativi sono 4.934 (+135).



Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 129 (-8)

Asl 2 - 256

Asl 3 - 439

Asl 4 - 143

Asl 5 - 123