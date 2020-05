La cantautrice di Albenga Roberta Monterosso sarà l'ospite del festival online "La panchina dei versi"

Sarà la cantante Roberta Monterosso l'ospite del 30 maggio del festival online "La panchina dei versi - insieme contro il coronavirus", alle ore 19.

La manifestazione che, su idea del poeta-editore Giuseppe Aletti, dal 13 marzo scorso ha tenuto compagnia agli utenti della rete per alleggerire la solitudine nel periodo di lockdown tra concerti, lezioni, approfondimenti, declamazione di poesie, in appuntamenti in diretta trasmessi sulla pagina Facebook "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" www.facebook.com/ilpaesedellapoesia, anche ora che le restrizioni sono diminuite, continua l'interazione con il pubblico.

Dopo cantanti del calibro di Francesco Baccini, Erica Mou, Alberto Fortis, Silvia Mezzanotte, Fabio Curto, Michele Pecora, Roberta Giallo, Patrizia Laquidara e tanti altri, toccherà alla giovanissima interprete e cantautrice di Albenga, di 23 anni, esibirsi in un live di voce e strumento.

Influenzata dalle melodie e dalle parole delle canzoni di Niccolò Fabi, Mia Martini, Adele e Alicia Keys, legata per parecchi anni alla scuola di canto VoxArt di Albenga, la Monterosso ha deciso di approcciarsi da autodidatta al pianoforte e alla chitarra per accompagnarsi durante i live. Nella diretta della "Panchina", eseguirà una performance che rispecchierà la duplice inclinazione artistica, di interprete e musicista.

Dopo la vittoria del Festival degli Interpreti e del Premio della Critica a Colle Val d’Elsa a Luglio 2018, ha pubblicato il suo primo brano “Cerco Sempre Qualcosa Da Fare”, una canzone che narra la fine di una storia d’amore.

In questo periodo, è impegnata nella lavorazione del prossimo EP, in uscita nel 2021, per il quale si avvale della collaborazione di Edoardo Nocco, cantante e chitarrista savonese, coautore di alcuni brani, e della speciale partecipazione dell'artista Roberta Camilloni. E, con il debutto alla "Panchina", aggiunge un nuovo importante tassello alla sua promettente carriera da cantante.