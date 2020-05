La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "La banalità delle fobie"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

La banalità delle fobie

Ognuno di noi prova paura, essa è un sentimento primario, uno dei più profondi, ed è anche quello che ci rende più simili agli animali; ci prepara a situazioni di emergenza e si può tradurre in due reazioni, la lotta o la fuga.

“Sfruttare” la paura serve a renderci “pronti”, infatti la paura è da sempre stata mezzo di insegnamento e fonte principale di empatia; basti pensare che la mitologia, le tragedie greche, le favole dei fratelli Grimm e la religione sfruttino questa potente emozione nel medesimo modo per inculcare i loro precetti, insegnando cosa è giusto fare o non fare, proprio facendo perno su questa.

Nella quotidianità invece ne affrontiamo di altro tipo, spesso sono talmente rimarcate in noi da esser definite fobie, e personalmente, piano piano sto puntando ad affrontarle. Ho sconfitto quella per le ragnatele infilando la mano in ogni filamento viscoso mi si parasse davanti, e alla fine è sparita!

L’altra che mi metteva estremamente in difficoltà era la misofobia (ovvero la paura dei germi), non è mai stata eccessiva, ma era comunque molto stressante, e mi creava un costante bisogno di pulizia… Con conseguenti disagi nel prendere mezzi pubblici o toccare i soldi.

Ultimamente questa fobia è andata scemando… Ovvio che la pulizia sia sempre uno dei miei “chiodi fissi” (fosse l’unico!), ma la “paura” in sé si è calmata ed ora la tengo molto sotto controllo, sono diventato più “radical chic” schizzinoso, che un fobico. Mi ritengo molto soddisfatto dei passi in avanti.

Per noi la paura è questo. Emozione creata dal nostro inconscio, la quale consciamente o inconsciamente, è una nostra debolezza in grado di condizionare i nostri comportamenti quotidiani.

Diciamo che il nostro essere all’interno di una società tecnologicamente evoluta, accompagnata da una serie di agi per noi scontati, ci permette di dedicarci a tali note caratteriali, o a storie mitologiche scritte su libri da migliaia di pagine dai titoli brevi ed efficaci.

Secondo dati Onu del 2018, 48 paesi nel mondo soffrono la povertà, secondo voi loro hanno tempo di pensare alla paura per i germi?

Secondo me no.

Io non riesco neanche ad immaginare cosa si possa provare a vivere in un paese tormentato da povertà, scarse condizioni di igiene, guerriglie urbane, attentati, e colpi di stato.

Ci sono persone nel mondo che hanno paura ogni notte che il loro tetto venga sfondato da un razzo, persone che vivono nel terrore più profondo e legittimo ogni singolo giorno della loro esistenza da quando sono nati. Pensate alla paura che un bambino può provare nel suo villaggio, quando un guerrigliero nel cuore della notte sfonda la porta del suo “luogo sicuro”, paralizzato ad osservare stupri, lutti, soprusi e ad aver timore di non avere egli stesso un domani. Questa paura è cruda, profonda, e per noi, kafkianamente reale, e di certo non è minimamente paragonabile alla nostra mano che si accompagna al volto mente qualcuno sta falciando l’erba accanto a noi con un decespugliatore.

La riflessione che mi si para davanti a questo punto è se ci possa essere un metro per quantificare la paura. Ovviamente no, è soggettiva e socialmente determinata dall’ambiente storico culturale in cui si vive.

Dovremmo riflettere molto su questo, e a tal proposito vi invito caldamente a guardare il monologo di Simone Savogin tenuto ad Italia’s Got Talent, intitolato “ l’orrore della guerra ”.

