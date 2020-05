Savona, cedimento stradale in via Milano: ordinanza della polizia locale (FOTO)

Il comandante della polizia locale Igor Aloi ha firmato un'ordinanza per un cantiere urgente a causa di un cedimento della sede stradali in via Milano all'intersezione con via Fiume.

Lo scorso 21 maggio, dopo una segnalazione del settore lavori pubblici ed ambiente e fognature è stato appurato che il cedimento è stato causato da un guasto nella rete fognaria delle acque bianche, la polizia locale ha quindi deciso di applicare un limite di velocità di 30 km/h sul tratto, posizionare una strettoia con passaggio obbligatorio a destra.

Sarà vietata la sosta con rimozione forzata nell'arco delle 24 ore su entrambi i lati del tratto di via Milano, compresa l'intersezione con via Mondovì e via Fiume e sul lato di ponente.