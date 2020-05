Incidente ad Albenga (in via al Piemonte, nei pressi della rotonda che conduce al casello autostradale) dove un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo aver perso il controllo. L'allarme è scattato intorno alle 19.30.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale. Il conducente del mezzo, feritosi non gravemente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.