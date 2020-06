Noli, la "battaglia" del sindaco Fossati: "Per la vera ripartenza servono più ampi turni di apertura delle banche"

Il sindaco di Noli, Lucio Fossati, traccia un piano di ripartenza dopo il lockdown che passa anche attraverso l'economia bancaria.

Scrive il Primo Cittadino Nolese: "Chiedo scusa ma credo che l’attuale “modus operandi” delle banche non sia più tollerabile! L’apertura di 2 soli giorni settimanali e su appuntamento, oltre che “imbarazzante” per tutta l’utenza è, soprattutto, poco rispettosa di tutte quelle persone, (magari anziani ma non solo...) che non hanno accesso o non hanno dimestichezza con il mondo “ on-line”.

Questa è la situazione o meglio il comportamento delle due banche presenti nel Comune di Noli. Lo dico con la dovuta umiltà ma credo di interpretare e di evidenziare pubblicamente il disagio e il disappunto di una Comunità che mi pregio di rappresentare.

Non ho informazioni precise sulla situazione degli altri Comuni ma se è simile a quella Nolese invito caldamente i miei colleghi Sindaci a denunciare tale inaccettabile “status quo“ e ad inviare una formale lettera di protesta agli Istituti Bancari invitandoli a riprendere la normale attività giornaliera e con orario pieno. La tanto auspicata ripresa economica passa, in modo importante, attraverso le banche e non mi dilungo sulle motivazioni ma tutti,istituti bancari compresi, “devono” fare la loro parte!

Mi congedo con una banale riflessione; io non so se le banche, da un punto di vista giuridico, siano uniformabili ad un servizio di pubblica utilità ma, tuttavia, a mio modesto avviso, “di fatto” è così ! E se di fatto è un “servizio pubblico” deve rimanere tale in tutte le sue declinazioni!"