Sanità, Ripamonti e Foscolo (Lega): "Si velocizzi l'apertura del PPI di Albenga in vista dei prossimi flussi turistici"

“Prendiamo atto con soddisfazione del segnale da parte dell’assessore regionale alla Sanità sull’annosa questione legata alla riapertura dei punti di primo soccorso. La sua visione regionale è assolutamente comprensibile, ma per la provincia di Savona le tempistiche che vengono date non ci possono soddisfare”. Lo affermano in una nota congiunta il senatore savonese Paolo Ripamonti la deputata Sara Foscolo, entrambi della Lega.

“Parlare di riattivazione entro giugno significa al più tardi- sottolineano i parlamentari- riaprire i punti di primo soccorso 27 giorni dopo la riapertura degli spostamenti tra regioni. Questo si verificherebbe in concomitanza con un incremento massiccio di presenze nella nostra provincia e di conseguenza potrebbero esserci potenziali accessi al 'Santa Corona' di Pietra Ligure, struttura già sotto stress per questi mesi di emergenza covid-19”.

Ripamonti e Foscolo evidenziano come, secondo informazioni in loro possesso, sia la struttura che il personale “sarebbero nelle condizioni di aprire molto prima di quanto preventivato, così come il punto di primo soccorso di Cairo Montenotte, ma con tempistiche diverse”. Gli esponenti savonesi della Lega infine, sentono “il dovere di rivendicare che per Albenga si velocizzi più possibile l’apertura senza associarla a quella di Cairo, visto che risulta chiaro a tutti che non abbiano le stesse condizioni per farlo”.