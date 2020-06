A Genova la protesta dei bus turistici e delle agenzie di viaggio (VIDEO)

Uno dei settori maggiormente colpiti dal lockdown e dagli effetti della pandemia da coronavirus, quello turistico, scende in piazza per chiedere di poter ripartire.

La protesta, organizzata a livello nazionale, è sbarcata anche a Genova dove operatori delle agenzie di viaggio e aziende di pullman turistici hanno dato vita a un presidio di protesta in mattinata, che si è svolto in piazza De Ferrari.

Numerosi pullman hanno poi dato vita a un vero e proprio carosello per le vie del centro cittadino, circolando in gruppo e suonando copiosamente il clacson. Traffico in crisi fra via XX Settembre, Piazza Dante e piazza De Ferrari.