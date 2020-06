Coronavirus, in diminuzione i contagi in tutta la Regione (-28). Drastico calo anche delle persone in sorveglianza attiva (-126)

In Liguria scendono di 28 i casi di persone positive al coronavirus rispetto a ieri. In totale quindi i positivi nella nostra regione sono 2.791 casi. La Regione segnala poi, cinque schede decessi nelle ultime 24 ore. In totale le persone morte dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino ad oggi sono 1.471.

I decessi comunicati dalle Asl in data 3 giugno 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 2 giugno alle 14 del 3 giugno) :

ASL 1

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2

Presidio di Levante - ASL 2 segnala 1 decesso: una Donna di 89 anni della Provincia di Savona

ASL3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Segnala il decesso di una donna di anni 80, ricoverata in Geriatria (Sarzana) e residente a Bolano.

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

Segnala il decesso di una paziente residente a Genova di 82 anni, presso il Maragliano.

Gli ospedalizzati sono 175 (-7 rispetto a ieri), 6 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva invece, sono 763 (126 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 110.006 (946 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 318

Savona 459

Genova 1.935

La Spezia 77

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 31 (3 in terapia intensiva)

Asl 2 - 40 (1 in terapia intensiva)

San Martino - 20 (1 in terapia intensiva) +1

Galliera - 24 (nessuno in terapia intensiva) -11

Asl 3 - 36 (1 in terapia intensiva) +2

Asl 4 - 11 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 5 - 13 (nessuno in terapia intensiva)

Sono 339 i soggetti in isolamento domiciliare (-25). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.277 (+4), mentre i guariti con due test negativi sono 5.487 (+40).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 124

Asl 2 - 184

Asl 3 - 291

Asl 4 - 83

Asl 5 - 81