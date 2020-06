Inchiesta sulla corruzione all'obitorio del Santa Corona, domani il perito della Procura analizzerà i telefoni e i pc degli indagati

Proseguono le indagini della Procura di Savona relative alla presunta corruzione all'obitorio del Santa Corona. Dopo la scarcerazione di Carlo Quaranta, difeso dagli avvocati Marco Bosio e Roberta Zerbini, Vincenzo Brancati e Fabio De Giovanni (per tutti e tre è stata sostituita la misura di custodia cautelare in carcere con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria), domani mattina si svolgerà l'affidamento dell'incarico al consulente della Procura per l'estrazione della copia forense sui telefoni di tutti gli indagati. Inoltre, verrà effettuata anche l'estrazione del contenuto dei computer di alcuni di essi. Nel frattempo Carlo Quaranta ha rinunciato al riesame per motivi legati alla sua strategia difensiva.

L’operazione era stata condotta nelle settimane scorse dalla Guardia di Finanza di Finale Ligure, coordinata dal pm Claudio Martini, che sfociò nell’arresto di Vincenzo Brancati, dipendente della cooperativa sociale Mar.Ris di Genova - che ha in gestione la camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure - Fabio De Giovanni e Carlo Quaranta rispettivamente titolare della filiale di Borghetto Santo Spirito e della filiale di Pietra Ligure dell'agenzia Pompe Funebri Liguri. Le accuse mosse nei confronti dei tre indagati sono, a vario titolo, quelle di concorso in corruzione di incaricato di pubblico servizio.

Nello specifico, secondo gli inquirenti, il dipendente in cambio di favori di vario genere, avrebbe rivelato agli addetti delle agenzie di pompe funebri informazioni sui decessi che si registravano sul territorio e parallelamente delle salme custodite presso l’obitorio. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Carlo Quaranta si era avvalso della facoltà di non rispondere, invece Fabio De Giovanni e Vincenzo Brancati hanno risposto alle domande del Gip Fiorenza Giorgi fornendo versioni dei fatti che hanno confermato quanto ipotizzato nelle indagini.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia il gip aveva rigettato la richiesta avanzata dalle difese di sostituzione della misura cautelare, ma dopo aver valutato che non sono presenti esigenze è stata decisa la scarcerazione: per il gip infatti, sono decaduti i presupposti per mantenere in stato detentivo gli indagati in quanto non vi è pericolo né di reiterazione del reato né di inquinamento probatorio.