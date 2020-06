Morte di George Floyd, le proteste del "Black Lives Matter" arrivano anche a Savona e Genova

Arrivano anche in Italia le mobilitazioni di protesta per George Floyd, il 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia di Minneapolis.

Negli states la situazione sta degenerando da alcuni giorni con le forti manifestazioni di piazza contro la segregazione e il razzismo e nel nostro paese, tramite la pagina Instagram "Pomodori Rosso Sangue" hanno preso il via (già organizzati a Roma, Milano sotto il consolato Usa e a Firenze) sit-in e flash mob in tutte le principali città italiane sotto lo slogan "Black Lives Matter" (le vite nere contano). Un movimento che è stato creato nel 2013 per protestare contro gli omicidi delle persone afroamericano per mano della polizia.

A Genova è stato organizzato per sabato 6 giugno alle ore 10.00 in via XX Settembre presso il Ponte Monumentale, si tratterà di una protesta pacifica e si terrà un flash mob e 5 minuti di 5 silenzio per commemorare Floyd e tutte le vittime del razzismo.

I manifestanti si sposteranno in piazza Caricamento dove verranno ascoltate testimonianze di abusi verso le minoranza e di lotta al razzismo. Saranno obbligatori mascherine e gel disinfettanti e dovrà essere rispettare la distanza di sicurezza.

A Savona dovrebbe essere stata organizzata martedì 9 giugno alle 16.00 in piazza Sisto IV.