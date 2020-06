L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 5 al 12 giugno

ARIETE: Grazie alla benevolenza del sestile di Marte prossimamente vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o tirando respiri di sollievo riguardo una faccenda che angustiava. Ragion per cui rimboccatevi le maniche e guardate fiduciosi ad una stagione promettente fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie malgrado persista un problemino da risolvere in fretta. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni.

TORO: Le preoccupazioni non mancano ma, nel corso di questa irruente settimana sistemerete un paio di cosette, ammansirete un personaggio zuccone o poco saggio, vi caverete un pallino, scoprirete il gusto di stare insieme a persone vere e genuine, vi adopererete al massimo affinché il lavoro funzioni, riscattandovi così da un periodo alquanto penalizzante. In casa e in amore siate comprensivi specie nel trattare con bimbetti, partner o anzianotti. Sabato allegrotto.

GEMELLI:Se strada facendo inciampate in sassi e sterpaglie, non indietreggiate, tenete duro e… in caso di cadute, rialzatevi e ripartite evitando di cascare tra le scomode braccia dell’ansia e dell’agitazione. Sappiate inoltre che una persona, indipendentemente dalla scarsa frequentazione, vi stima, ama ed apprezza mentre un’altra puzza di falsità lontano un miglio ma avrete modo di capirlo regolandovi di conseguenza. Regalini e festeggiamenti per chi solennizza il compleanno.

CANCRO: Saturno è onnipresente favorendo temporanee ulteriori soste forzate o procacciando contrattempi persino nelle sciocchezzuole quotidiane. Però nell’eterna legge di compensazione capirete che il male non vien solo per nuocere e che grazie a degli appoggi o consigli debellerete un fastidio. Preparatevi inoltre a notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese atte a farvi finalmente ridere e sorridere. Qualche doloretto sparso renderà arduo un sciolto movimento.

LEONE: Si presagisce trambusto nel corso di giornate sufficientemente incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete infatti stupefatti dal contegno di chi non ve la sta contando giusta o da un contesto indigesto. Ma non pigliatevela eccessivamente in quanto entro l’estate il tutto si definirà… In famiglia l’atmosfera sarà tesa e vi toccherà pure sostenere una spesa. Obbligatorio adoperarvi al massimo per far ripartire l’attività. Amici da contattare per una serata veramente speciale.

VERGINE: Nel pentolone delle speranze le opportunità da cogliere al balzo son veramente tante e l’indecisione non è concessa neppure a chi ha paura di compiere determinati passi perché soltanto con la temerarietà taglierete imponenti traguardi soprattutto se operate in un settore imprenditoriale. Infatti dopo le passate batoste, pian piano vi tirerete su una costolina sia materialmente che lavorativamente. Un’ incavolatura invece proverrà da chi nella testa ha solo segatura.

BILANCIA: Ambite essere circondati da persone sincere ma attenzione perché dietro l’angolo vi aspetta una delusione proveniente da chi meno ve lo aspettavate… Dovrete altresì pungolare un essere titubante, compiere una scelta non facilissima, dare delle chance a chi si è comportato male, sbrigare delle faccende delicate e stare più insieme a chi amate. Un comunicato strampalato si alternerà a una novella veramente bella. Visite od incontri graditi faranno toccare il cielo con un dito.

SCORPIONE: Esigenti e pignoletti risponderete maluccio a chiunque capiti sotto tiro compreso chi non ne può niente delle vostre paturnie. Vi discolpa il fatto di avere troppe faccenduole da sbrigare, affetti o amicizie da ridimensionare, un disturbo da lenire e tanta voglia di mutare ciò che mai potrà funzionare. Eppure una mirabile personcina col suo sorriso e la sua tenerezza avrà modo di mitigare gli spleen e l’asprezza… Siate parchi nel mangiare e non andate a dormire tardi!

SAGITTARIO: Splendida e mirabolante questa Luna che il 5 giugno diventa piena nella vostra costellazione regalando attimi incantati, soluzioni a vecchi tormentoni, una discreta ripresa psicofisica, degli attimi compiacenti e pure dei combini interessanti pur permanendo un cruccio costante atto a risolversi soltanto più avanti. Confidate nei suggerimenti di un’amica, pensate di più a voi stessi e iniziate a gettare le basi per un avvenire diverso e intrigante.

CAPRICORNO: Meglio una sfuriata che una falsa pacatezza specie se avete a lungo ingollato bocconcini amari: reprimere gli istinti avrebbe l’unico scopo di favorire somatizzazioni… ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e fatevi valere… Opportunità di vedervi con gente buontempona, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine anche se un intoppo costringerà a mutar programma. Fattibili delle novelle conoscenze o eccitanti esperienze per single o donzelle.

ACQUARIO: Mollate il tiro perché essendo stanchi non rendete un accidempoli trovando faticoso il benché minimo sforzo fisico o mentale. Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda comportandosi subdolamente ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza e tirare fuori grinta, unghie e denti! Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Nei momenti bui pensate in positivo e non pretendete troppo da voi e dagli altri!

PESCI: Non essendo mai oro tutto ciò che luccica state in campana fidandovi unicamente di rari eletti eludendo aleatori prospetti e facendo della diffidenza un baluardo. Talune questioni pecuniarie tormenteranno ma presto vi riscatterete grazie ad un’entrata impensata o a una geniale trovata! Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra sprazzi di vivacità e irascibilità, riuscirete a barcamenarvi. Occhio soltanto a ladruncoli, contravvenzioni e a non spaccare aggeggi e gingilli…