Si "scaldano i motori"... anzi i fornelli: domani le "Paracuochiadi" del Migliorini-Da Vinci di Finale

Finalmente la tanto attesa data è arrivata: domani, sabato 6 marzo, si svolgerà l'edizione speciale #iorestoacasa delle Paracuochiadi di Finale Ligure. Un grande evento sportivo e di solidarietà che vede, presso l'Istituto Alberghiero "Migliorini", giovani chef con disabilità affiancati da altrettanto giovani normodotati per la realizzazione di ricette sopraffine.

"Il successo riscontrato negli anni passati, dalla prima edizione del 2015 ad oggi, è sempre stato lo stimolo per proseguire e per continuare a valorizzare le potenzialità di tutti gli studenti che, grazie a questa esperienza, possono divertirsi e nello stesso tempo imparare a lavorare in squadra aiutandosi reciprocamente" dicono dall'Istituto alberghiero finalese.

Continuano: "Ma, quest’anno l’Italia è in libertà vigilata. Contro l'epidemia bisogna restare chiusi in casa. Non si può andare a scuola, né stare con i propri compagni. Ci si può muovere solo per comprovate necessità che si devono autocertificare con una dichiarazione veritiera, o per far visita ai congiunti. Sono vietati gli assembramenti di ogni natura. Restano soltanto i compiti assegnati alla classe e videolezioni a distanza. La vita di tutti è profondamente cambiata".

"E così, quando si è pensato alla manifestazione si è dato per scontato il suo annullamento - proseguono dal Migliorini - ma poi, l’entusiasmo dei nostri ragazzi speciali ci ha fatto cambiare idea e rimodellare la gara per riadattarla alla situazione che stiamo vivendo. Quindi, come sempre, la manifestazione prevede una gara di cucina riservata agli allievi diversamente abili che frequentano l'Istituto".

Ecco quindi come sarà articolata la competizione: "La prova pratica del concorso sarà la preparazione di un dolce, che dovrà essere realizzato, questa volta a casa propria, con l’aiuto di un componente della famiglia. Le modalità però non cambiano: ai nostri novelli chef verranno inviate le ricette e tutti i passaggi per preparare la torta che dovranno realizzare, inviando le foto, liberando la loro fantasia per creare il dolce migliore".

"Ovviamente i piatti presentati in gara saranno il frutto di lezioni, prove di impasto, cottura e impiattamento sotto la costante linea guida degli chef dell’istituto, delle educatrici e dei docenti di sostegno".

A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo ricordo della manifestazione in attesa che si torni finalmente alla “normalità”.

L'evento sarà sulle pagine Facebook e Instagram dell'IIS Migliorini-Da Vinci e, per i concorrenti, su piattaforma Google Meet.