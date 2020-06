Borghetto pronta a riaccogliere i suoi ospiti. Il sindaco Canepa: "Ricuciamo lo strappo: i commercianti diano il benvenuto ai turisti"

"Un caloroso benvenuto ai nostri ospiti lombardi, piemontesi, ecc.". Con queste parole un'attività commerciale di Borghetto Santo Spirito ha accolto nei giorni scorsi i primi turisti che, una volta caduto il "blocco" agli spostamenti tra Regioni è tornata in Liguria per trascorrere le proprie giornate.

"Questo cartello, affisso in un noto esercizio commerciale del centro cittadino, esprime sinteticamente il sentimento della stragrande maggioranza dei borghettini nei confronti di turisti, proprietari di seconde case, ospiti e persone che, a vario titolo, frequentano la nostra località che sono stati, sono e saranno sempre i benvenuti a Borghetto" ha scritto il sindaco Giancarlo Canepa sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

"Il lockdown ha creato divisioni, frizioni e ha esasperato certe posizioni ideologiche - ha aggiunto il primo cittadino -. Alcune persone, soprattutto sotto stress, hanno bisogno di trovare a tutti i costi un colpevole per metabolizzare i problemi e le situazioni critiche. Di qui la caccia ai cosiddetti 'untori'. È vero, in questi mesi ci sono stati episodi di persone che, in barba alle disposizioni e al rispetto della salute altrui, non hanno rispettato i blocchi tra regioni creando possibili pericoli per tutti ma lo stesso può dirsi per le persone del posto che, irresponsabilmente, non hanno a loro volta rispettato le varie regole imposte a tutela della salute pubblica".



Un'iniziativa che contrasta nei contenuti e soprattutto nei toni con tanti altri episodi verificatisi durante la quarantena. Un'opportunità in più per i liguri per combattere gli stereotipi: "Ora è giunto il momento di ricucire lo strappo. Per questo applaudo all’iniziativa di questo negoziante e invito tutte le attività commerciali del paese a fare altrettanto. È un’ottima occasione per scrollarsi di dosso alcuni stereotipi legati alla tipica accoglienza ligure stile 'torta di riso... finita!'" ha concluso Canepa.