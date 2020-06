Cairo, il sindaco Lambertini: "Niente sanzioni e interessi per l'Imu comunale pagata in ritardo"

Un atto che pur non differendo la scadenza dell’acconto Imu 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno, disponga la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU entro il 30 settembre. Questa delibera messa in campo dalla giunta Lambertini, verrà proposta al Consiglio comunale di Cairo Montenotte.

Il provvedimento ha come obiettivo salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, colpito duramente dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La presente proposta - si legge sulla delibera - può riguardare unicamente l’Imu di competenza comunale. Per cui resta esclusa l’IMU nella misura base di competenza statale in ordine ai fabbricati categoria catastale D.