Camera di Commercio Riviere di Liguria: ampliati gli orari di apertura al pubblico

La Camera di Commercio Riviere di Liguria informa che, da lunedì 8 giugno 2020, l’offerta di servizi all'utenza a fronte della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza sanitaria in corso sarà ampliata, pur nella considerazione che è tuttora necessario confermare le misure volte al contenimento della diffusione del virus con riferimento ai flussi di utenza negli uffici.

Pertanto, a decorrere da lunedì 8 giugno, gli sportelli al pubblico dei servizi camerali saranno aperti nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, sempre con orario 8.30-12.30. Nella sede di Sarzana gli sportelli saranno invece aperti il mercoledì con orario 8.30-12.30.

Per quanto riguarda, in particolare, il rilascio della firma digitale-CNS, il personale preposto, in aggiunta al riconoscimento on line dell’utente, procederà al riconoscimento in presenza nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui l’utente non sia in possesso degli strumenti tecnologici utili al riconoscimento remoto; resta confermata l’organizzazione del servizio previo appuntamento concordato per posta elettronica o telefono.

La Camera di Commercio invita comunque l’utenza ad accedere agli sportelli esclusivamente per urgenze comprovate e a utilizzare in via prioritaria i servizi on line, i contatti di posta elettronica specificati sul sito web istituzionale oppure a contattare via email l’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo urp@rivlig.camcom.it.

Le nuove indicazioni all'utenza sull'accesso agli sportelli camerali, valide a partire dal giorno 8 giugno, sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html.