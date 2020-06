Cengio, dal 9 giugno il mercato settimanale si trasferisce in piazza Martiri Partigiani

Il mercato settimanale di Cengio si sposta in piazza Martiri Partigiani (piazza del comune). "Al fine di migliorare il mercato settimanale del martedì, sia per quanto riguarda l'offerta che la visibilità, e come previsto nel programma elettorale, abbiamo lavorato per trovare una soluzione alternativa che possa favorirne lo sviluppo" spiega in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"In accordo con gli ambulanti, abbiamo approvato a partire da martedì 9 giugno, lo spostamenti del mercato dall'attuale piazza San Giuseppe a piazza Martiri Partigiani".

"La nuova distribuzione dei banchi, oltre a dare maggiore visibilità al mercato anche a chi di passaggio sulla Sp 339, permette di usufruire di uno spazio più ampio, incrementando così gli spazi assegnati dagli attuali 21 ad un massimo di 27" concludono dall'amministrazione Dotta.