La lista civica LoaNoi propone la chiusura serale di corso Roma a Loano e lancia un sondaggio su Facebook

Loano d'estate: come cambierebbe volto la città a seguito di una ipotetica chiusura serale di corso Roma, nella fascia oraria dalle 20 alle 24?

La lista civica LoaNoi sostiene questa proposta e l'ha presentata all'amministrazione comunale. Non è ancora noto se l'idea, nel momento in cui scriviamo ancora al vaglio della maggioranza, passerà o meno. Ma nel frattempo LoaNoi ha fatto di più: forte di un programma che vedeva tra i suoi cardini la democrazia partecipativa, ha lanciato un sondaggio attraverso la pagina Facebook "Loano Caput Mundi".

La lista descrive il progetto come "un'opportunità per cambiare la vivibilità serale del nostro lungomare, per iniziare a dare una prospettiva differente (e gradita ad un turismo abituato a frequentare posti turistici ove la tendenza è quella di lasciare le macchine il più lontano possibile dal centro)".

A chi chiede se questa proposta potrebbe danneggiare l'economia della zona, LoaNoi replica: "Basterebbe organizzare campagne pubblicitarie su Loano, sulle sue bellezze, creare e pubblicizzare - anche con adeguata segnaletica - percorsi tipici che invoglino i turisti a "scoprire" ogni angolo della nostra città. Con i parcheggi situati, ad esempio, al porto o in stazione ferroviaria o sulla via Aurelia in pochi minuti si è in centro".

I "numeri" del sondaggio stanno dimostrando che esiste una cospicua parte di popolazione interessata alla chiusura estiva. E molti tra i favorevoli ricordano che questa soluzione era già stata adottata in passato e potrebbe essere ripristinata.