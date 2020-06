Loano, dal Comune uno sconto sulla Tari per i commercianti

Uno “sconto” sulla Tari per le utenze commerciali, la suddivisione dell'importo totale in quattro rate e la posticipazione dei pagamenti. E' questa la misura in imminente deliberazione da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca per cercare andare incontro alle esigenze delle attività produttive di Loano.

“Come noto – spiega il sindaco Pignocca – la prolungata interruzione dell'attività a causa del lockdown ha messo a dura prova il tessuto imprenditoriale e commerciale di Loano e, più in generale, di tutto il paese. Come amministrazione, dunque, abbiamo deciso di varare questa importante iniziativa per cercare di dare un po' di sollievo ai bilanci e alla liquidità dei nostri esercenti e permettere loro di riprendere a lavorare con una relativa tranquillità, almeno sul fronte dell'imposta sui rifiuti”.

L'assessore al bilancio Enrica Rocca aggiunge: “Vista la situazione di difficoltà del tessuto produttivo, quest'anno abbiamo principalmente lavorato sulla riduzione della Tari. Inoltre abbiamo deciso di suddividere il relativo pagamento in quattro rate (anziché le consuete tre) rinviando a fine novembre il pagamento della prima. Per quanto riguarda le rate della Tari 2020 commerciale, dunque, le scadenze sono le seguenti: 30 novembre, 31 gennaio 2021, 31 marzo 2021 e 31 maggio 2021. Evidenzio quindi la riduzione del dovuto: cercheremo di applicare il maggiore 'sconto' possibile”.

Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, resta confermata la suddivisione in tre rate, con scadenze rispettivamente al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

“Gli utenti che ne avranno i requisiti – aggiunge Rocca – potranno richiedere un 'bonus' al fine di avere una agevolazione sulla tariffa per i rifiuti urbani”.

“La suddivisione in più rate, con lo slittamento della maggior parte dei pagamenti al prossimo anno, e la possibilità di usufruire di uno 'sconto' sul totale delle cartelle per le utenze non domestiche siamo certi rappresenteranno una boccata d'ossigeno per tutte le attività della città”, concludono Pignocca e Rocca.