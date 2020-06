Noli accoglie l'inizio della stagione estiva: ecco quali tratti di spiaggia saranno accessibili

Si appresta ad affrontare, tempo permettendo, il primo fine settimana di stagione estiva Noli, dopo la riapertura dei confini regionali.

I turisti da tutto il nord Italia potranno tornare sulle spiagge del golfo per un tuffo in mare o per godersi la tintarella, ma non su tutto il tratto di litorale comunale. Con un'ordinanza firmata nelle scorse settimane il sindaco Lucio Fossati ha infatti reso note le disposizioni vigenti in materia di apertura e fruibilità delle spiagge libere sul territorio nolese.

Fino al 31 luglio, data designata per la fine dell'emergenza sanitaria nazionale, come previsto dal Governo, alcuni tratti di costa subiranno delle limitazioni. Su tutte le spiagge libere nella zona centrale del paese e degli ex Bagni Nereo verranno applicate le disposizioni prescritte per il contenimento della diffusione del Covid-19, con una cartellonistica dedicata applicata dall'amministrazione comunale. Sarà consentito l'accesso, ma solo per raggiungere il mare senza stazionamento, nel corridoio di spiaggia compreso fra i Bagni La Palma e Bagni Real Collegio.

Completamente inaccessibili restano invece il tratto di spiaggia libera compresa fra i Bagni Sci Nautico e la Colonia Città di Torino e quello compreso fra i Bagni Capo Noli e l'ex galleria Capo Noli. In quest'ultimo resta ancora alta l'attenzione sul movimento franoso riguardante la zona.

Un'interdizione quest'ultima che limita ad una sola area l'uso della spiaggia per gli amici a quattro zampe. Cani ed altri animali domestici, muniti di guinzaglio e/o apposita imbragatura di sicurezza, potranno fare un tuffo solamente nella spiaggia libera al confine con Spotorno.

Nella giornata di ieri intanto la ditta incaricata dello smaltimento rifiuti ha posizionato nei tratti di litorale accessibili i bidoni per la raccolta differenziata, con l'invito da parte dell'amministrazione ad un corretto uso, anche nel rispetto delle normative vigenti per contrastare l'epidemia da Covid-19.