"Non avevamo vent'anni - 1979, il nostro Vietnam", il pietrese Marco Roba racconta il salvataggio di mille persone da parte della marina militare

Fuggire dal proprio paese, rischiando la vita per un futuro migliore. Storie simili le abbiamo imparate a conoscere nella stretta attualità, con il nostro mare Mediterraneo teatro di lunghi e spesso tragici viaggi della speranza partiti dalle coste dell'Africa. Ma storie del genere si sono susseguite nella storia con insistenza e tra queste ce n'è una che è pronta per essere conosciuta grazie al libro scritto da chi, di quella storia, è stato tra i protagonisti.

Stiamo parlando di "Non avevamo vent'anni - 1979, il nostro Vietnam", opera firmata dal pietrese Marco Roba che racconta di come al termine della guerra del Vietnam, nel 1975, le vite di quasi mille persone in fuga vennero salvate dalla Marina Militare italiana per il quale Roba, allora 19enne, prestava servizio.

Dopo il conflitto vietnamita, le truppe del nord occuparono il sud del paese violando così gli accordi di pace di Parigi. Per sfuggire al regime che si instaurò, migliaia di vietnamiti del sud si avventurarono in mare aperto diventando noti alle cronache del tempo come 'Boat People'. Fu allora che il governo italiano decise di inviare la Marina Militare in missione umanitaria. L'8° Gruppo Navale, composto dalle navi 'Vittorio Veneto', 'Andrea Doria' e 'Stromboli', partì così per il Mar Cinese Meridionale concludendo la propria missione portando in salvo 907 profughi vietnamiti, sbarcati a Venezia il 20 Agosto del 1979.

Nel suo libro Roba descrive, a distanza di quarant'anni, quanto visto e vissuto: un'esperienza indelebile nella sua vita. "Il libro parla di Vietnam, di Marina Militare, di profughi dispersi in mare - spiega l'autore - parla di quando non avevamo ancora vent’anni. Ero infermiere imbarcato sull'Andrea Doria, militare di leva e avevo 19 anni".

"Il dramma dei profughi vietnamiti che fuggono da un regime e da condizioni ostili nel loro Paese gli è senz’altro del tutto ignoto (non è lui il solo) ma la vicenda, e la vita di bordo, qui narrata da Marco quarant’anni dopo attingendo ai ricordi di allora, si dispiega con una vivacità, una freschezza, una goliardia, un’incoscienza e, infine, con una umanità e consapevolezza che restituiscono il clima di allora, imprimendosi indelebilmente come un’esperienza ed un insegnamento che segna favorevolmente l’animo" si legge nella prefazione del libro scritta dal Contrammiraglio Massimo Porcelli.