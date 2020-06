Recupero e cura degli ungulati feriti, Enpa: "Chiesto a Regione di adempiere ai suoi obblighi, ma non abbiamo avuto risposte"

E’ un brutto momento, ma lo è da sempre, per i caprioli che abitano i boschi liguri (presenti per colpa dei cacciatori, che li hanno liberati affinché crescessero e potessero essere poi cacciati, come avviene).

Tra una settimana verrà riaperta dalla Regione Liguria per un mese la caccia di selezione al maschio. Nei gironi scorsi un giovanissimo capriolo è stato attaccato da un cane in frazione Pero di Varazze e ferito gravemente; gli stessi ritrovatori, in contatto con la Protezione Animali che li ringrazia, l’hanno portato da un veterinario che lo ha sottoposto a immediate cure ma è morto nella notte; un soggetto adulto è invece stato trovato agonizzante in un terreno a Quiliano (video impressionante, attenzione); dopo lunghe telefonate per i soccorsi, è stato recuperato da personale dell’Ambito territoriale di caccia e portato per le cure ad un veterinario specializzato di Vado Ligure.