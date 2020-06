Pallare, asportato dai vandali il crocefisso dalla fontana degli Alpini di Micé

C'è un virus che difficilmente verrà debellato nella storia dell'umanità, ed è quello della superficialità, da sempre attivo e non manca di manifestare i suoi effetti alla prima occasione.

Il gruppo Alpini di Pallare ha lavorato sodo per portare a sgorgare le acque della rinomata fontana di Micè in luogo comodo e raggiungibile più a valle accanto al fiume, cosa apprezzata da tutti i pallaresi e nel tempo ha abbellito il sito con recinzione, panchine, bidoncini e anche un artistico crocefisso per rendere comodo e gradevole a chi si attende di riempire le bottiglie.