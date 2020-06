Cairo, l'8 giugno al teatro "Chebello" si riunirà il Distretto 6 Bormide per parlare dell'ospedale cairese

Si svolgerà lunedì 8 giugno alle 18.30 presso il teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte l'incontro tanto atteso del Distretto Sociosanitario 6 Bormide.

La convocazione a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti è stata firmata dal presidente del distretto, nonchè sindaco di Cairo, Paolo Lambertini.

All'incontro prenderanno parte i rappresentanti dell'ospedale San Giuseppe di Cairo per chiarire il percorso fatto finora e individuare le prossime azioni a supporto dei servizi dell'ospedale.

Il nosocomio valligiano era stato chiuso in seguito all'accrescersi dell'emergenza Coronavirus, per permettere al personale di potersi impegnare negli altri ospedali della provincia dov'erano stati allestiti i reparti dedicati al virus. Da qualche giorno la struttura ha ripreso, seppur non con tutte le funzionalità, il suo operato.