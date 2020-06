Alassio: insediato il Consiglio Comunale Ragazzi

Il Covid-19 ha solo rallentato l'iter del Consiglio Comunale Ragazzi promosso dall'Assessorato agli Affari Legali del Comune di Alassio in collaborazione con le scuole cittadine.

Nell'inverno scorso, dopo alcuni incontri con l'Assessore Franca Giannotta, sotto il coordinamento della direttrice didattica Sabina Poggio e degli insegnanti, si erano tenute le elezioni. Lo spoglio delle schede aveva sancito la vittoria della lista "Il Futuro di Alassio sei tu" della candidata sindaco Vera Francato che aveva ricevuto ben 31 voti.

Con lei si sono assicurato lo scranno in consiglio: Lara Zaccone, Matteo Cardone, Alice Marchiano, Alessandro Slanzi, Aya El Jahri, Asia Zanframundo, Michael Plumari, Emanuele Maffiola e Matteo Furia.

Dopo aver promesso "davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere" la neo-sindaco Vera Francato ha dato lettura del programma con il quale la sua lista si è presentata al voto dei compagni di scuola.

Il miglioramento del Palalassio, una pista ciclabile, distributori di acqua e detersivi, più cestini per i rifiuti da passeggio, pulizia dei sentieri e attività ecologiche per la cittadinanza, oltre a iniziative per favorire la socializzazione dei ragazzi. Questi i temi del programma con anche qualche suggerimento per il reperimento dei fondi utili alla sua realizzazione.

"Sembrerebbe una emanazione del nostro - il commento di Franca Giannotta - ed evidenzia una comunione di intenti davvero emozionante. Il progetto ha lo scopo di avvicinare i nostri ragazzi al mondo delle istituzioni e al rispetto della legalità promuovendo idee e iniziative per la loro città. Sarà emozionante e sicuramente istruttivo, pere noi adulti, guardare ai problemi della nostra Alassio, dalla loro giovane e genuina prospettiva".

"Su alcuni temi ci siamo già mossi - aggiunge il vicesindaco Angelo Galtieri, salutando la nuova "collega" - su altri il confronto con il punto di vista dei ragazzi sarà assolutamente prezioso".

Ora per Vera Francato, si profila il compito di nominare la giunta e predisporre la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale che si prevede, avrà luogo alla riapertura delle scuole, il settembre prossimo.