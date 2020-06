Albisola, il comune prova a rilanciare il commercio e il turismo: chiuse al traffico le aree ztl

Il comune di Albisola Superiore nella fase 3 della convivenza con il Coronavirus viene incontro agli esercenti e ai ristoratori albisolesi e oltre all'ampliamento e all'esonero della tassa del suolo pubblico (dal 1 maggio al 31 ottobre) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha deciso che le zone ZTL del centro storico diverranno aree pedonali interdette al transito nelle fasce serali.

"Dalla necessità di questa situazione per dare una risposta concreta alle attività economiche auspichiamo ne nasca una soluzione efficace anche in prospettiva turistica da confermare in futuro" ha spiegato l'assessore al turismo Luca Ottonello.

Quindi per il periodo fino al 31 ottobre dal lunedì alla domenica nel centro storico di Albisola Superiore (area parzialmente individuata nella Z.T.L.) sarà sospeso il transito veicolare anche per chi ne ha diritto tramite autorizzazione di transito dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 all'1.00.

L'area dovrà essere transennata e supportata da una segnaletica stradale in prossimità del volto di via della Rovere.

Nel centro storico di Albisola Capo sarà sospeso il transito veicolare anche per chi ne ha diritto tramite autorizzazioni di transito. dalle ore 18.00 all'01.00. Dovranno essere individuati gli accessi tramite la transennatura e la segnaletica stradale in via Colombo/via IV Novembre, in Via IV Novembre/Corso Ferrari, in via Don Natale Leone e via Gavotti.