Ceriale: intasamenti sull'Aurelia e il vicesindaco "tira le orecchie" ad Anas

Il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano, che da sempre custodisce un costante rapporto di dialogo con i suoi concittadini tramite i social network, traccia oggi una serie di considerazioni relative alla viabilità cittadina, con particolare riferimento agli eventi di stamattina.

Spiega Giordano: "Stamattina hanno cominciato i lavori di asfaltatura della via Aurelia da parte dell'Anas. Il disagio che stanno creando non è poco. Oltretutto questi lavori, anche se estremamente necessari, non sono stati concordati con noi. Il problema è anche stato il mercato settimanale del lunedì e il traffico dei mezzi per la demolizione dell'ex Torelli".

Conclude il vicesindaco: "Ci stiamo adoperando in tutti i modi per risolvere, per quanto possibile, in parte il problema, proponendo di lavorare di notte comunque perché si trovino altri modi di risolvere la questione, non possiamo bloccare la gente che va al lavoro per decine e decine di minuti. Chiedo scusa per i disagi non voluti da noi; la mancanza di programmazione non derivante dalla nostra volontà ha portato a questo e stiamo cercando di rimediare".