Meteo, piogge per tutta la settimana. Temperature in calo e sotto la media del periodo

Un’area di bassa pressione estesa su centro Europa comporterà tempo instabile per tutta la settimana, con piogge, rovesci e temporali irregolarmente distribuiti sul nostro territorio. Rischio di allagamenti estesi.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 8 a sabato 13 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso per lo più per nubi a sviluppo verticale, con piogge, rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità, che potranno essere accompagnati a grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni avverranno principalmente nella seconda parte del giorno, e qualche momentanea pausa sarà possibile mercoledì e venerdì.

Le temperature saranno in calo e sotto la media del periodo, con massime che difficilmente andranno oltre i 24/25 °C, se non in caso di brevi periodi soleggiati a metà giornata. Minime tra i 9 e i 14 °C sulle pianure, tra i 13 e i 16 °C sulle coste.

I venti saranno per lo più deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo sulla Liguria. Tuttavia come già scritto in precedenza, durante i fenomeni più intensi saranno possibili forti raffiche di vento.

Da domenica 14 giugno.

La situazione dovrebbe migliorare gradualmente , ma di stabilità duratura non se ne vede traccia al momento.

