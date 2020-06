Suggerimenti per la Ricerca di Lavoro Durante l'Epidemia di COVID-19

Nonostante l'incertezza, è importante ricordare che molte aziende stanno ancora reclutando.

Approccio multicanale

Non affidatevi alle stesse ricerche di lavoro che avete fatto più volte se queste tattiche non vi portano da nessuna parte. Utilizzate un approccio multicanale per essere sicuri di coprire tutte le basi! Una semplice ricerca su Google farà emergere tonnellate di bacheche di lavoro online in cui è possibile cercare lavori in base alla posizione, allo stipendio, alle parole chiave e altro ancora. Questo è sempre un buon punto di partenza, ma ci sono altre strade a vostra disposizione.

Siate pronti a uscire dalla vostra zona di comfort

Sì, alcune aziende stanno ancora reclutando, ma altre hanno scelto di sospendere la ricerca di nuovi dipendenti a causa della necessità di inviare personale da casa. Ciò significa che potrebbe non esserci altrettanta varietà all'interno del settore specifico in cui si desidera lavorare. Pertanto, vale sicuramente la pena di mantenere una mentalità aperta sul tipo di lavoro che si sta cercando e magari fare ricerche in altri settori per vedere se ci sono altri posti vacanti altrove.

Cambiate il vostro CV

Il vostro CV è il documento più importante che avete quando vi candidate a un posto di lavoro. Ma sapevate che dovreste adattarlo ogni volta che vi candidate ad un nuovo ruolo? È buona norma leggere attentamente la descrizione del lavoro per ogni opportunità di lavoro e poi personalizzare e creare il proprio CV online per evidenziare le competenze e l'esperienza rilevanti per l'opportunità. In questo modo è più facile per i datori di lavoro capire perché dovrebbero assumere voi piuttosto che qualcun altro. Potete anche ottenere consigli da Cvmaker, dall'agenzia di reclutamento locale o da Europass .

Arricchite il vostro profilo LinkedIn

Sapevate che oltre il 90% dei reclutatori utilizza LinkedIn ? È la migliore piattaforma di social media a vostra disposizione quando si tratta di ricerca di lavoro, ma è anche un'opportunità per creare il vostro marchio. Una volta che un datore di lavoro legge il vostro CV, potrebbe essere tentato di cercarvi online e se il vostro profilo LinkedIn corrisponde alle informazioni da voi fornite nel vostro CV, è più probabile che vi consideri un candidato affidabile.

Esercitatevi con il telefono e con il galateo video

Se si riesce ad arrivare alla fase di colloquio di un processo di candidatura, è probabile che questo avvenga per telefono o su piattaforme video come Skype, grazie ai consigli sociali di allontanamento dal governo. Se il vostro colloquio avviene per telefono, ciò può rendere più difficile la comprensione della vostra personalità, poiché il datore di lavoro si affiderà esclusivamente al tono della vostra voce e alla gamma di vocabolario. Provate a fare qualche finta intervista con amici o familiari al telefono e chiedete loro di essere onesti con voi su come potreste migliorare il vostro discorso.